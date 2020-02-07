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中概股或押後來港上市

2020-02-07 列印
　　武漢肺炎猶如洪水猛獸，不單止令市民人心惶惶，亦嚇退原本計劃來港上市的公司。有內媒引述金融界相關人士指，原本計劃來港上市的公司亦紛紛考慮推遲上市時間表，當中不僅有近半年來屢成話題的「曠視科技」，還有一眾被視為今年港交所（388）吸金熱門的「中概股」公司。

        消息人士指，原定於本月初進行招股的曠視科技，因應疫情而決定暫緩上市時間表。

　　另外，在美上市中概股回流的大熱之年，如京東、百度、網易、攜程等一系列互聯網及新經濟相關公司，亦一度傳出已經在與保薦人商討上市詳情的消息，有消息人士指，目前內地疫情發展不明朗，這類公司於今年首季回港上市的計劃，不排除會押後進行。
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