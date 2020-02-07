新春港銷售勁挫八成 莎莎執董減薪75%三個月

肺炎疫情蔓延，本港社會氣氛緊張，零售業禍不單行。本地化妝品零售巨頭莎莎國際（178）昨公佈今年新春香港及澳門的銷售數據，初一至初七零售較去年同期大挫76.9%，同店銷售亦急跌75.5%；當中，單計香港地區的零售銷售按年更大跌近8成。集團宣布全體執董率先減薪75%，為期3個月，料能節省近179萬元。



上述春節期內，於香港地區的零售銷售按年急跌77.9%，主要受新型冠狀病毒事件影響，令內地訪港旅客數量跌幅擴大，本地客消費意欲亦低迷。另外，內地客和本地客的交易平均金額，分別下跌14.5%及25.6%，加上消費金額較高的內地客佔營業額的佔比大幅度下降，以致整體交易平均金額下降51.5%。



內地闊客佔比大減



澳門地區方面，零售銷售表現與香港相若，按年跌73.4%，主要由於整體交易量下跌近70%所致，其中內地客大幅下降76.5%，本地客則跌29.4%。



該集團表示，全體執行董事將率先減薪75%，為期3個月，作為降低成本方案的第一步。根據該集團2018/19年報顯示，執行董事包括郭少明、郭羅桂珍及陸楷去年度基金薪金、房屋、其他津貼及實物利益分別為285.8萬元、259.4萬元及318萬元，折算月薪為23.8萬元、21.6萬元及26.5萬元。另一位執行董事郭詩慧每年薪金為90.48萬元，折算月薪為7.54萬元。



換言之，假設其薪金不變，是次莎莎4位執行董事減薪75%三個月，估計能為集團節省近179萬元。莎莎表示，鑑於港澳目前對控制新型冠狀病毒擴散的力度持續加強，嚴重影響人流，集團會密切審視市場情況，適時調整產品策略，全球搜羅目前市面嚴重短缺的口罩及消毒產品，以合理價錢發售，緩解顧客當務需要。



該集團指出，將大幅度加強減省成本措施，以減少虧損，包括縮減香港店鋪網絡、減低員工成本及降低庫存。莎莎國際昨日收報1.44元，升0.7%。