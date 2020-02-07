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松齡護老獲「舖王」提全購 溢價逾倍

2020-02-07 列印
        「舖王」鄧成波及其子鄧耀昇以7.73億元，向本港歷史悠久的養老院運營商，松齡護老集團（1989）大股東提出收購。該交易每股作價1.647元，較周三收市價溢價1.06倍，收購完成後，鄧氏父子將持有52.55%股權。

        該股昨日曾一度飆97.5%，高見1.58元，收市仍保持96.25%升勢，造1.57元，全日總成交2.04億元，創三年新高。

        松齡護老集團前晚收市後公佈，公司控股股東Pine Active Care向鄧成波及其子鄧耀昇，出售逾4.69億股股份，每股作價1.647元，較周三該股收市價0.8元，溢價約1.06倍，涉資7.73億元。
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