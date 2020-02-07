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小米內地廠下周一復工 疫情影響有限

2020-02-07 列印
        小米（1810）在農曆年假復市後，跟隨大市連跌三日，昨日股價一度重回13元水平。瑞銀以及花旗昨日發表報告，並引述該公司總裁王翔以及國際部總裁兼首席財務官周受資，於日前面與分析員電話會議中表示，小米位於內地的工廠預計在下周一（2月10日）起復工，並指疫情對業務影響有限，重申對今年的發展目標有信心。

        管理層表示，內地工廠停止運作合共10日，意味著本月較原定計劃損失30%的硬件產品生產時間，因此影響主要在供給側方面，而對銷售的影響相信可以通過庫存緩解，再加上小米在國內及海外亦有數間供應商，相信能夠分散供應風險。
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