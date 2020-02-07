中銀推五項服務抗疫 「還息不還本」最長一年

因應新型冠狀病毒疫情，中銀香港（2388）率先推出五項金融服務支持措施，其中包括仿效澳門提供物業按揭貸款「還息不還本」安排，最長12個月，惟暫不適用於按揭保險、發展商二按等涉及外間機構的按揭貸款。



中銀香港表示，為紓緩受疫情影響較嚴重的現有個人及工商客戶壓力，由昨日起至6月30日，於該行供款一年或以上，且過去12個月還款記錄正常的按揭客戶，可申請「還息不還本」，為期6個月，期滿後可因應情況申請再延長6個月，即最多12個月毋須償還本金。



專項貸款特快審批



但該行補充，涉及外間機構，如未補地價公營房屋、按保、涉及發展商或公務員或企業員工二按的貸款等暫不適用於「還息不還本」安排。



中銀亦推出「中小企抗疫專項貸款計畫」，昨日起至6月30日，為符合貸款條件的客戶提供綠色審批通道，安排特快貸款審批。客戶毋須提供任何抵押品，最快可於一日內完成審核，三日內落實提款；貸款金額高達二百萬元，還款期長達六十個月。另外，該行亦支持保障抗疫物資供應、延長到期保費寬限期及增加額外保障，且提供多項服務費用優惠或豁免。



金管局表示，歡迎銀行推臨時紓緩措施，協助客戶渡過目前困境，並建議其他銀行考慮實施類似安排；銀行業主動回應客戶訴求，將有助減低疫情對經濟造成的影響。



銀行公會鼓勵會員銀行按照金管局的指引，積極研究及推出不同的金融服務支持措施，為市民和企業應對疫情提供適切的支援。



滙豐發言人稱，早前已宣布多項措施和服務；對於可能因冠狀病毒疫情而受影響的客戶，會根據具體情況作出適當安排。渣打銀行則回應指，正研究不同的紓困方案，協助出現資金短絀或經濟困難的客戶，紓緩其財政壓力，詳情容後公佈。恒生銀行（011）亦稱，正研究有關方案的可行性。