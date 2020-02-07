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李兆基成《福布斯》香港首富

2020-02-07 列印
        財經雜誌《福布斯》（Forbes）公佈香港最新富豪排名，恒基地產創辦人李兆基成本港首富，長和資深顧問李嘉誠居第二位。

        福布斯香港富豪榜就顯示，李兆基身家有304億美元，儘管按年僅增加4億美元，亦足夠成為香港首富。而李嘉誠則以294億美元的身家緊隨其後，其財富就按年減少23億美元。

        中美貿易爭端以及本土社會事件等內外圍因素影響下，本港企業去年面臨挑戰。李嘉誠旗下的長實股價於過去一年下跌了近18%；而以地產起家的李兆基，其旗下的恒基地產近一年亦跌約8%。

  去年市況波動，「雙李」本就差距不大，相信明年首富仍是未知數。
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