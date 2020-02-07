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祈耀年未能坐正滙控CEO

2020-02-07 列印
　　滙控（005）將於本月18日公佈全年度業績，並擬一併公佈最新策略。就市場關注其正式的行政總裁人選，英國《金融時報》報道，滙控已決定屆時不會宣布任命臨時行政總裁祈耀年（Noel Quinn）「坐正」，這或大大損害投資者對滙控重組計畫的信心。另外，應對疫情，滙控把禁止員工來港公幹的期限，由原來2月11日延長至3月2日。

　　祈耀年於半年前獲任命為臨時行政總裁，現正準備於滙控公佈全年業績之時推出重組計畫，包括削減至少1萬個職位及縮減投資銀行業務。

　　有三名滙控首二十大股東，原本預期滙控會在公佈新策略前，委任祈耀年或外部人選為集團的正式行政總裁。

  不過，報道引述4名消息人士指，祈耀年不會在2月18日或之前確認成為正式行政總裁，且物色新任行政總裁的程序仍在進行中。
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