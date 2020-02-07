中環IFC外望——市民瘋搶廁紙 維達派定心丸

香港已到了搶貨時代，口罩、搓手液固然要搶購，股票都要搶，結果港股噚日大升七百多點。不過，最慘烈的要算前晚突然爆發的搶廁紙之役，好多超級市場都要清倉！



瘋搶廁紙是由於網上有謠言，話內地工廠因疫情而要停產。對於生產廁紙的維達國際（3331）嚟講，產品多人買被市場當作好消息，股價都一度升咗8%。



不過，維達國際都好有企業責任，管理層出嚟安撫民心。維達國際行政總裁麥燾昨天早上接受本地傳媒訪問時話，內地工廠沒有停工計劃，會確保市場有足夠供應。佢又話，生產線將在下周一（10日）恢復生產，供應鏈沒有問題。有些產品被市民大量購入，或會導致部份客戶（零售商）缺貨，因為估計唔到突如其來的大量需求。



有公司高層出嚟派定心丸，對穩定人心有幫助，值得一讚。至於維達本身的股價，最後亦穩定落嚟，收市報20元，無升跌。



興業金融前分析員 證監罰「停賽」一年



雖然疫情嚴重，證監會不少職員都要在家辦公，但執行法紀的偉大工作並未停頓。昨天有一單公告，話證監會禁止興業金融證券前研究分析員謝嘉熙重投業界，為期12個月。



呢位前研究分析員究竟「衰」咩呢？原來佢在2013年8月至2015年10月期間，透過其父親在另一家經紀行的帳戶進行交易，而沒有通知其當時的僱主興業金融證券，並且兩次買賣興業金融受限制名單上的股票。



證監會仲話，謝嘉熙透過父親帳戶進行的交易，部份同佢在公司的建議相反。換言之，一邊叫人買，一邊叫人沽，又或者明沽實買。



以上這則公告，令人想起十多年前的一宗同類事件。話說當時有一名經常在傳媒出現的股市評論員，也是偷偷透過其父親在另一家經紀行的帳戶買賣股票，結果東窗事發，遭吊銷牌照18個月。



兩宗事件，性質類似，令人慨歎人類不懂從歷史吸取教訓。教訓就是，第一，不應該做壞事，以及第二，不應該透過父親的戶口做壞事。事關在資訊科技時代，執法機構要查直系親屬的資料，相當容易！



高瞻