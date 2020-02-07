中國調低對美貨加徵關稅 美股四連升 杜指漲百點創新高

內地減美進口關稅，美股三大指數周四早段承接此前三個交易日升勢，其中杜指曾漲115點，刷新日內紀錄新高。但其後由於有關新型肺炎疫苗消息遭淡化，美股升勢受限。



中國國務院決定，自2月14日起，去年9月1日起已加徵10%關稅的商品，加徵稅率調整為5%；已加徵5%關稅的商品，加徵稅率調整為2.5%。分析師表示，中美貿易關係持續改善，令美股得到支持，步入連續第四個交易日攀升。



但分析師又指，市場繼續觀望肺炎疫情的最新發展，以及各國政府和中央銀行會否有挽救經濟的措施，局限美股升幅，杜指中段更曾倒跌。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29387點，升96點；納斯達克指數報9561點，升52點。滙控（005）美國預託證券價格曾見57.65港元，較香港收市價跌0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見400.5港元，較香港收市價升0.05港元。



美新失業人數減1.5萬人



經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數有20.2萬人，按周減少1.5萬人，少於預期的21.5萬人。



港股方面，中國下周五調低對美國進口貨加徵關稅的措施，加上此前市傳醫治新型冠狀病毒之疫苗有突破，投資情緒高漲下，恒指昨日高開後愈升愈有，一舉收復二萬七關，亦先後重上10天線（27143）及100天線（27107），最多曾飆821點，高位見27608，創1月24日以來新高，收報27493點，飆706點，四日恒指累升1181點。市場交投熾熱，大市成交金額1317億元。



藍籌股全線報捷，騰訊（700）以全日高位收市，重奪400元關；中移動（941）表現突出，收市抽高5.42%報67.15元，為表現最強勢藍籌股。



歌禮製藥急升8.91%



內地疫情持續，醫藥股續成市場焦點。歌禮製藥（1672）股價飆8.91%，收報4.4元；中國中藥（570）抽高7.71%收報4.19元。