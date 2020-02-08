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永利料停業半月損失三億

2020-02-08 列印
　　因應各地肺炎疫情擴散，澳門賭業亦相繼受影響。永利澳門（1128）控股股東Wynn Resorts行政總裁馬德承表示，預料賭場業務暫停營業半個月，集團每日損失將逾2000萬元，即停業期間將蝕近3億元。永利澳門昨日公佈，截至去年12月底止第四季業績，擁有人應佔純利1.82億美元，按年下跌2.3%。

上季純利減2.3%

　　期內經營收益總額11.15億美元，按年下跌13.8%。當中娛樂場經營收益9.46億美元，按年跌15.2%。

　　另外，控股股東Wynn Resorts去年第四季經營收益為16.5億美元，按年減少2%。其中永利皇宮、永利澳門及拉斯維加斯業務的經營收益，分別按年減少1.506億美元、2800萬美元及2490萬美元，但被Encore Boston Harbor的經營收益1.69億美元抵銷。

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