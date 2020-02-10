疫情未降溫 或礙中國經濟增長 港股料隨外圍波動

環球股市繼續受疫情消息牽動，投資者擔心疫情持續，或拖慢中國經濟增長，繼而影響其他經濟體表現，美股上周五顯著回吐。證券界估計，港股或會跟隨外圍調整。



港股上周顯著反彈，累升1091點，相當於4.2%升幅，恒指上周收報27404點。不過，美股杜指上周五卻下跌277點，跌幅接近1%。



夜期率先跌穿二萬七



按多個指標推算，港股今日或會低開約300點。夜期已率先跌穿27000點關口，上周五收報26985點，跌289點，大幅低水419點。以重磅股在美國掛牌的預託證券計算，恒指今日或會下跌262點，報27142點。場外期指則較香港收市下跌近350點，跌至接近27000點關口。



美國上周五公佈，一月非農業新增職位有22.5萬個，遠高於市場預期的15.8萬個。就業數據理想，而中美兩國貿易關係亦有向好跡象，中國願意調低對美國貨物關稅加幅。不過疫情一日未解決，仍是後市一大不明朗因素。內地大批工廠以及服務業停工，或會打擊經濟表現，中資股將首當其衝。



個別股份方面，騰訊（700）ADR報396.4元，較香港收市跌1.5%，中海油（883）預託證券跌1.2%。不過，滙豐控股（005）預託證券則逆市靠穩，升0.2%，見57.9元。



耀才證券研究部總監植耀輝指出，由於疫情仍不斷變化，對港股以至A股構成壓力，港股或會調整，下試26500點水平。至於被視為疫症受益的醫藥股，他認為即使個別有炒作，但整體上升動力有限，投資者宜持觀望態度。



專家看淡手機股表現



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則表示，上周五大量資金流入看淡後市的反向ETF，反映投資者認為港股在逼近27500點後，再向上空間不大。



隨著美股回落，以及市場仍在擔憂疫情對經濟影響，估計港股將會低開，短期內會在27000至27800點之間上落。個別股份方面，他認為醫藥股可看高一線，手機設備股仍受到工廠停工等問題困擾，股價仍有沽壓。



