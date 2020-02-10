滙豐推港企紓困措施 緩資金壓力涉逾300億

新冠肺炎疫情持續，銀行陸續推出紓困措施。滙豐銀行亦加推措施支持本港企業，包括的士及公共小巴貸款、物業抵押商業貸款「還息不還本」安排等，即時紓緩短期資金壓力，涉及金額合共逾300億元。



滙豐表示，的士和公共小巴貸款客戶，於今年6月30日或之前，合資格客戶可申請為期高達六個月的暫緩償還本金安排。物業抵押商業貸款客戶，亦可申請六個月暫緩償還本金安排，期滿後可再申請延長六個月，即最多12個月毋須償還本金。



最多12個月毋須還本



另外於6月30日或之前，合資格貿易融資客戶可申請將其部份可供用的貿易融資貸款額，轉換為最高1000萬元的現金透支額，為期六個月，以調動資金用作發放工資及交付租金等日常營運費用。



其餘措施還包括，進口貿易貸款還款期限自動延長30日，以及豁免「中小企融資擔保計劃」手續費、擔保費資助優惠期延長至今年底。



滙豐銀行補充，正積極研究為個人客戶提供相應措施，將適時公佈。滙豐香港區行政總裁施穎茵表示，滙豐會盡力進一步推出不同短期紓困措施，與客戶共渡時艱。



另外，工銀亞洲亦公佈，由今日起至8月31日，為按揭客戶提供「還息不還本」安排。凡供款一年或以上，還款紀錄良好的客戶，可申請六個月暫還利息不還本金的安排；供款壓力較大的客戶，亦可提出豁免逾期罰款。但該行指，安排不適用於發展商二按、按保、租置計劃、居屋、未補地價公屋及公務員貸款計劃。



工銀南商同推優惠



另外，參加疫情防控的醫護人員、確診患者、正在進行隔離的疑似個案患者及其配偶，疫情期間，工銀亞洲信用卡透支因還款不便而產生的逾期費用和利息，將獲得減免。



南洋商業銀行亦跟隨，推出物業按揭貸款「還息不還本」安排，至6月30日，供款一年或以上，及過往12個月還款紀錄正常的按揭客戶，可就其物業按揭貸款申請「還息不還本」。免還本期長達一年，而且豁免相關申請手續費；客戶亦可申請延長還款年期。



其餘措施包括，豁免南商中國同名帳戶匯款服務收費、南商中國文件代轉遞服務、延長保費寬限期及提高保障、豁免企業客戶轉數快收費、支持抗疫及民生所需物資的穩定市場供應，以及延長現有三項「中小企業支援措施優惠」。