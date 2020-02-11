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疫情未轉向 全球經濟添憂 美股反覆 杜指倒升101點

2020-02-11 列印
■美股表現反覆，杜指早段曾挫逾百點後倒升。
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        中國新冠肺炎疫情持續擴大，在外國確診個案亦增加，投資者憂慮疫情影響全球經濟增長，美股上周五下挫270點後，昨晚早段跌逾百點回穩，曾升95點，報29198點；納指曾升46點，報9566點；標普500指數則升6點，報3347點。

        杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29204點，升101點；納斯達克指數報9598點，升78.28點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見57.98港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見403.07港元，較香港收市價升2.47港元。

　　全球增長出現隱憂，對石油需求或會放緩，國際油價持續下跌，紐約期油昨晚跌穿每桶50美元大關，早段報49.56美元。相反，資金湧入金市，刺激國際金價升至每盎司1574美元。

  阿信屋母公司CEC國際昨日高見0.75元，升近50%；早前多間分店遭破壞的優品360（2360）高見2.36元，升12.4%；日本城母企國際家居零售（1373）曾升6.7%，收報2.06元，升4.6%；個人衛生產品供應商維達國際（3331）收報20.8元，升4.2%。

連鎖快餐股受影響

　　本地方面，連鎖快餐店大快活（341）低見18.92元，跌0.84%；大家樂（052）低見17.22元，跌2.16%；翠華（1314）低見0.4元，跌2.44%；利寶閣（1869）低見0.34元，跌2.86%。

　　金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，零售股炒風屬短暫性，雖然近日市民囤積口罩等日用品，但相信情況不會持續。餐飲股方面，黃德几認為，短期內仍有下跌趨勢。他解釋，由於海底撈、九毛九等餐飲股份於過往估值較高，但現時面對停業，以及何時全面恢復業務更是未知之數，因而對餐飲股份衝擊相對較大。
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