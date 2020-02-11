疫情未轉向 全球經濟添憂 美股反覆 杜指倒升101點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29204點，升101點；納斯達克指數報9598點，升78.28點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見57.98港元，較香港收市價跌0.12港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見403.07港元，較香港收市價升2.47港元。
全球增長出現隱憂，對石油需求或會放緩，國際油價持續下跌，紐約期油昨晚跌穿每桶50美元大關，早段報49.56美元。相反，資金湧入金市，刺激國際金價升至每盎司1574美元。
阿信屋母公司CEC國際昨日高見0.75元，升近50%；早前多間分店遭破壞的優品360（2360）高見2.36元，升12.4%；日本城母企國際家居零售（1373）曾升6.7%，收報2.06元，升4.6%；個人衛生產品供應商維達國際（3331）收報20.8元，升4.2%。
連鎖快餐股受影響
本地方面，連鎖快餐店大快活（341）低見18.92元，跌0.84%；大家樂（052）低見17.22元，跌2.16%；翠華（1314）低見0.4元，跌2.44%；利寶閣（1869）低見0.34元，跌2.86%。
金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，零售股炒風屬短暫性，雖然近日市民囤積口罩等日用品，但相信情況不會持續。餐飲股方面，黃德几認為，短期內仍有下跌趨勢。他解釋，由於海底撈、九毛九等餐飲股份於過往估值較高，但現時面對停業，以及何時全面恢復業務更是未知之數，因而對餐飲股份衝擊相對較大。