  • 2020年2月11日 星期二
  • 19º
  • 77%
熱門： 打邊爐肺炎口罩世界夢號檢疫中心

日報新聞 > 財經

網購零售股大幅飆升

2020-02-11 列印
  香港電視昨日公佈一月的未經審核營運數，平均每日定單2.24萬宗，按年大增64.7%，較上月上升19.8%；每月定單總商品交易值3.38億元，按年增長49.6%；平均每日定單總商品交易額1090萬元，按年上升49.3%。受消息刺激，該股股價昨日高見6.97元，升逾30%；其後收報6.7元，升26.2%，市值增至約55億元。

         因應疫情影響，社會氣氛緊張，本港多區超市再度出現「搶購潮」，當中包括食品、紙巾及清潔用品等生活必需品，消息帶動相關概念股造好。

內地餐飲股停業受壓

        另一邊廂，受疫情影響，多間餐飲門市相繼公佈暫時停業，部份更進一步延長停業時間，令餐飲股受壓。內地餐飲股九毛九國際（9922）昨日低見8.49元，跌4.4%；海底撈低見29.7元，跌7.33%；呷哺呷哺，低見7.8元，跌8.34%；頤海國際（1579）低見45.65元，跌4.5%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd