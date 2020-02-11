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港股兩連跌 續挫162點

2020-02-11 列印
　　內地A股先跌後回升，但港股走勢偏軟，恒指仍要跌162點，收報27241點，連續第二日下滑。恒指低開312點，報27092點，曾插359點，低見27044點，其後跌幅收窄，收市仍企穩於100天線（27111）上方。大市成交重上千億元，成交金額1077億元。

　　衞健委近期多次表態要開展互聯網診療服務，特別對發熱患者的診療諮詢服務，進一步完善「互聯網+醫療健康」服務功能。網上醫療股平安好醫生（1833）破頂，高見80元，炒高8.1%，收報79.45元。

　　光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，只要後市沒有進一步利淡消息，相信大市於二萬七關可以得到初步支持，並料於27000至27700點區間反覆上落。

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