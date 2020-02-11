港股兩連跌 續挫162點

泰國警方繼續調查在東北部呵叻市大型商場內發生的槍擊屠殺案，舉國為死難者致哀。部份死者的身份曝光，也有死者家屬接受傳媒訪問，傷心欲絕。而對生還者來說，這段可怕經歷和一幕幕血腥畫面，恐怕會纏擾他們一生。周日入夜後，超過一千人在市中心廣場聚集，參加由佛教僧人主持的燭光會，一同誦經及祈求死者安息。 其中一名死者是只有十三歲的中男學生努他屈，事發時正坐電單車回家途中，遇上當時正開軍車前往商場的槍手賈克潘。賈克潘沿途向路人開火。其中一枚子彈擊中努他屈，把他擊斃。他的父親說：「他是我的獨子，我們不想這樣失去他。太突然了。我希望繼續照顧他，看着他長大，但現在沒有機會了。」受訪女子絲里拉說，...

2020-02-11