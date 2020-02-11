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內地CPI上月升5.4%

2020-02-11 列印
　　內地受新冠肺炎疫情影響，通脹水平進一步升高。國家統計局公佈，一月居民消費價格指數（CPI）按年上升5.4%，高於市場預期，較上月水平高出0.9個百分點，創超過八年來新高。

　　食品仍然是影響CPI變動主要因素，食品煙酒類價格按年漲15.2%，影響CPI漲約4.52個百分點。當中，蓄肉類價格上漲76.7%，帶動CPI上漲約3.38個百分點，當中豬肉價格領漲，按年漲幅達116%，影響CPI上漲約2.76%。

　　國家統計局城市司高級統計師董莉娟指出，是次CPI上漲5.4%，除了受疫情影響，亦因今年較早過農曆新年，導致去年對比CPI技術較低所致。

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