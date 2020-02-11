渣打建行齊推措施 按揭可「還息不還本」

因應新冠肺炎疫情，中銀香港（2388）牽頭多間銀行推出紓困措施。渣打香港亦跟推，為包括按保在內的按揭計劃個人客戶提供「還息不還本」選擇等。建行亞洲亦推6項金融服務措施。



渣打香港表示，包括按保在內的按揭計劃個人客戶，由3月起至6月30日，可申請6個月的「還息不還本」，如有需要，可申請續期6個月。惟客戶需於過去12個月有良好還款紀錄、為非政府資助計劃客戶及符合該行指定條件。



該行亦支援中小企業，現有「拓展易」中小企業分期貸款、「中小企融資擔保計劃」及「中小企業信貸保證計劃」客戶，可申請延遲償還本金最多6個月，期滿後可申請續期，合共上限12個月。至於新申請「中小企融資擔保計劃」客戶，可獲全期擔保費的50%資助，上限為5萬港元。



另外，建行亞洲亦公佈，受疫情影響的本地中小企客戶，可對其物業按揭貸款申請6個月「還息不還本」，期滿可再延長6個月。本地中小企業客戶可申請調整貸款期限、變更還款方式、調整結息頻率等紓困措施。



供款一年以上，且過去12個月還款正常的個人住房按揭貸款客戶，亦可申請合共上限1年的「還息不還本」。至於汽車貸款的客戶，可申請延期還款。



的士業界：滙豐助紓困



另一方面，滙豐因應新型冠狀病毒疫情，推出逾300億元新措施，包括的士及公共小巴貸款「還息不還本」。偉發的士車主聯會主席唐躍峰認為，措施能幫助的士業界，因目前很多司機收入大減，連帶現時車租大減，令車主供款頓成問題。他表示，以自己觀察，超過一成的士空置。



唐預計，的士司機收入會大幅減少，因為現時已沒有繁忙時間，在沒有人流的情況下，對的士需求減少。他說，現在的士租金已減無可減，每更大約減200元，日更由過往維持多年的400元，減至200元起，夜更由過往的300至400元，減至150至160元。



