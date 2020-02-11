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會計師協會倡延期公佈業績

2020-02-11 列印
　　受新冠肺炎影響，港交所（388）上周聯合證監會發聲明，容許上市公司刊發未審核初步業績，惟未提及延遲業績期。

　　香港商界會計師協會回應指，該指引不但增加上市公司會計師的額外工作量，亦把責任推給審核委員會及審計師，進一步加重會計從業員及審計師的負擔，呼籲監管部門將財政年度為2019年12月31日的上市發行人業績公佈時限，延長一個月至2020年4月30日。

  香港商界會計師協會會長吳德龍表示，本港上市公司中，有約六成公司財政年度為2019年12月31日，其中大型藍籌及國企人手充足，能在二月公佈業績，但認為監管機構亦要體恤部份規模未必太大的公司，受疫情影響未必能及時完成。

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