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吉利擬與富豪合併重組

2020-02-11 列印
　　吉利汽車（175）繼續擴大汽車產業王國，與瑞典汽車製造商富豪（Volvo Car）合併消息已經市傳多時，昨日終於得到官方證實。吉利汽車昨日披露，該公司管理層正在與富豪集團（Volvo AB）管理層進行初步討論，探討將兩間公司業務合併重組，並且擬將合併後業務，在本港以及斯德哥爾摩上市，使其能進入資本市場。

　　吉利汽車創辦人及董事長李書福表示，兩間公司合併將組建出一個強大全球集團，可以實現成本結構和新技術開發協同效應，以應對未來挑戰，非常期待能夠與富豪汽車行政總裁Hakan Samuelsson合作。

　　他又稱，合併後將保留雙方各自汽車品牌獨立性，包括吉利、富豪、領克（Lynk&Co）以及極星（Polestar）。

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