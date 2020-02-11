中環IFC外望——港青信貸紀錄普遍良好

環聯發表最新研究顯示，香港有91％信貸活躍的Z世代（1995年或之後出生）消費者持有信用卡，個人平均應繳信貸款項總額中位數為4316元，低於美國信貸活躍Z世代消費者的606美元（約4730港元）。 截至2019年第二季，Z世代（0至24歲）佔香港人口比例22％，合共超過160萬人，其中年滿18歲並合資格申請信貸的Z世代佔人口6％，即約45萬人。



環聯研究顯示，上述合資格申請信貸的人口中，有49％，即超過20萬人為信貸活躍消費者。當中，91％持有信用卡，但使用其他信貸產品的比例明顯偏低，其中只有5%使用循環貸款和私人貸款。



香港信貸活躍的Z世代消費者信用卡信貸額使用率為19％，遠低於加拿大和美國。市場普遍誤解，信貸活躍的Z世代消費者均屬次級（II-JJ）較高風險的信貸級別。然而，環聯的研究顯示，絕大多數Z世代消費者於所屬市場並非次級級別，香港亦非例外。



與香港整體信貸活躍的人口相比，85%的Z世代消費者為優良（CC）或以上的信貸評級，其中24％為超優（AA）級別。



富石金融如常舉行上市儀式



新冠肺炎近日搞到大家人心惶惶，嚇到好多機構或者公司都取消晒一早準備好嘅農曆新年春茗和採訪活動。



由農曆新年至今，日常舉辦活動嘅地方真係冷清到不得了。但係喺農曆新年前仍然有「唔怕死」嘅公司搶在「豬年尾」開始招股，新年假期后亦都有零星新股頂硬上。



不過，「避得過初一，避唔過十五」，可以頂住疫情嘅壓力招股，都未必可以順利舉辦到見證公司敲鑼一刻嘅上市儀式。有消息人士就指，即將要上市的公司有機會會延後舉行上市儀式，本報記者查詢大喜屋（6813）嘅時候，對方就話仲要睇一睇，同埋睇下港交所（388）方面會唔會有最新安排或者指示，而仲有超過一個禮拜嘅富石金融（2263）就話暫時仲係按照原計畫，會如常舉行上市儀式。



不過，港交所早喺年初五已經宣佈取消本年首個交易日開市儀式，相信如果再舉辦呢一類大型酒會或者活動，一定會審慎考慮，再加上最近又發生本地嘅聚集性傳染，未來一段時間嘅上市儀式會唔會照舊就真係講唔埋啦！



高瞻