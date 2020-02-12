鮑威爾：美經濟仍穩健 無懼疫情影響 美股再度破頂

杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29284點，升8點；納斯達克指數報9657點，升29點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見59.39港元，較香港收市價升0.74港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見410.88港元，較香港收市價升1.88港元。
密切注視肺炎發展
鮑威爾向國會聽證會提交的講稿提到，美國經濟去年下半年面對經濟逆風仍表現穩健，經濟活動保持增長，勞工市場進一步加強，聯邦基金目標利率維持在1.5%至1.75%做法合適，能夠令經濟維持增長。
目前職位增長仍高於勞工市場生力軍所需數目，能夠推低失業率，僱主仍願意聘用及訓練較低技術的勞工。
不過他指出，美國去年下半年企業投資、出口和工廠生產均疲弱，亦正密切注視新型冠狀病毒疫情發展，將可能破壞中國經濟。
港股則承接外圍及A股造好反彈，在騰訊（700）及建行（939）領軍下，恒指一度重上50天線（27586），更逼近250天線（27688），高見27674點，升433點，但於牛熊線阻力甚大，大市升幅收窄，收報27583點，上漲342點，結束兩連跌走勢。大市交投續旺，成交金額1110億元。
內地股市個別發展，其中滬指企穩2900點關。上證指數連彈六日，收報2901點，升0.39%；深成指數收報10768點，揚0.37%；市場交投活躍，兩市成交合計7860億元人民幣。
騰訊及建行合力推高大市，騰訊漲2.1%，收報409元，建行揚2.39%，收報6.43元；吉利（175）擬合併富豪汽車（Volvo），股價收升5.69%，報14.48元，為最強勢藍籌股。
港股止跌反彈342點
疫情受惠股近日熱炒，惟經營HKTV MALL的香港電視（1137）及阿信屋母企CEC國際（759）表現兩極；港視收吐10.3%，報6.01元；CEC國際則延續強勢，收飆21.62%，報0.9元。
耀才證券研究部總監植耀輝指，本港疫情未見明朗，對後市仍有保留，短線或先行上試27800點，惟大趨勢仍然向下，料將反覆回調至26880點。