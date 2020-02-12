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防疫概念熱炒 細價股落鑊

2020-02-12 列印
　　防疫資金有轉移細價股跡象，面臨清盤的滿地科技（1400）日前表示，將積極考慮改造湖北及福建兩大紡織生產基地，作生產口罩原材料及口罩成品，但有關業務須滿足一些條件方可展開，包括得到政府批准。

　　該股早段急升過4.8倍，高見0.5元，其後升幅收窄，收升2.2倍，至0.275元。

　　中國東北地區醫藥零售商大健康國際（2211）表示，旗下子公司獲政府委託為防疫醫療物資指定採購單位，將整合東北地區上游商業資源抗疫，股價收升60.7%，報6.09元。

　　醫療設備商巨星醫療（2393）則指出，自行研發的環境消毒產品「84消毒液」，已獲廣西當局批准投產，首批約5噸於昨日開始運往醫院。股價亦炒上10.6%，報1.57元。
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