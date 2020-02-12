內地拒破例開綠燈 阿里港股通夢落空

阿里巴巴（9988）在本港市場發展之路一直順風順水，不過市場更憧憬其能進入港股通，吸引「北水」掃貨，支持股價節節高升。惟昨日據外媒報道指，在港交所（388）與內地上交所及深交所協議下，阿里巴巴會暫時被排除於港股通之外。



據彭博引述消息人士指，在阿里回港上市前，港交所（388）曾與內地簽訂一份協議，將在本港作第二上市並且為同股不同權架構的公司，排除在互聯互通機制外。該名知情人士又指，目前上交所、深交所以及港交所，仍然未同意為阿里巴巴破例，或者修改協議。據悉，港交所早前已經向中證監提出建議，希望能夠調整現有互聯互通股份要求，不過中證監方面仍未決定要檢視先前協議。



港交所：續進行協商



港交所發言人回應指，目前在港作第二上市的同股不同權架構公司股票，仍未納入港股通股票範圍，未來港交所會期待與有關方面就此進行協商。



時富金融優越投資服務部顧問黎永良認為，在上市前就簽署協議，表明當時港交所與中證監有共識，阿里不能納入港股通，因此現時消息一出，會影響憧憬阿里進入港股通，而追捧該股的投資者的投資意欲，不排除短期阿里會有沽售壓力，但公司本身實力雄厚，相信長遠影響不大。他又指，是次阿里上市前簽署相關協議，或可能是內地為保障自身交易所利益，不過相信最終阿里能夠納入港股通名單，目前只是正在尋找雙贏辦法而已。



專家料長線影響不大



另外，是次消息或會令投資者擔心，百度、網易等計劃來港第二上市的中概股萌生退意。黎永良則認為，本港股市與美國股市聯繫大，又有ADR可以作為參考，在港上市相信會更為方便和保險。



阿里將於今日（12日）公佈第三財季業績，受無法納入港股通消息影響，股價盤中曾挫2.5%，低見207.2元，收市跌0.19%，報212.2元。



