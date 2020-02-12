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瑞銀料港首季負增長6%

2020-02-12 列印
　　瑞銀解讀新冠肺炎對中國經濟影響，首席中國經濟學家汪濤認為，新冠肺炎比沙士更為嚴重，若疫情在首季未受控，料中國首季經濟增速將下跌至3.4%或3.5%，全年經濟增速為5%。本港首季經濟增速將錄得負增長6%，全年則收縮1.8%。花旗亦把中國全年經濟增長預測由5.5%，調降至5.3%。

　　汪濤稱，是次疫情受影響最大的是零售、餐飲、旅遊、酒店等部門。其中旅遊方面，由於中國及部份國家對出行設限，預計今年中國對外旅遊下降30%，外國人到中國旅遊亦有50%下降幅度。另外，疫情令到中小企業無法開工，短期內失業率將會上升。

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