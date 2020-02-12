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港元拆息創三月低

2020-02-12 列印
　　港元拆息（HIBOR）昨日全線下跌，其中與樓按相關的一個月拆息連跌兩日，報1.84厘，較上一交易日跌2.7個點子，與隔夜拆息雙雙觸及三個月低位。

　　財資市場公會數據顯示，隔夜拆息昨日報1.11厘，較上一交易日跌4.8點子。1星期拆息跌3.7點子，報1.46厘；2星期拆息挫4.5點子，報1.58厘。2個月拆息下跌4點子至2.06厘；3個月拆息回落3.5個點子，至2.16厘。中長息方面，6個月及12個月拆息分別跌至2.27厘及2.34厘。港匯昨日則於7.7631至7.7664區間上落，截至昨晚8時，報7.7648。

　　東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，沒有假期因素推動，息口下跌屬正常情況。而現時港息仍高於美息，亦有誘發投資者作沽美元。

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