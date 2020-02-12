平醫去年蝕7.34億人幣 下半年收入增速放緩

內地互聯網醫療平台平安好醫生（1833）公佈2019年業績財報，全年虧損7.34億元（人民幣，下同），按年收窄19.5%，是連續第五年錄得虧損；每股虧損0.73元，不派息。



平安好醫生董事長兼首席執行官王濤昨於業績發佈直播會上稱，新冠肺炎疫情雖對中國經濟有一定影響，但大眾對互聯網醫療的接受度提升，中長期看為行業重大機遇；加上政策利好，他預期公司經營虧損會持續減少，仍維持2021年盈虧平衡的目標不變。



維持明年扭虧目標



期內平安好醫生總收入按年增51.8%，至50.65億元。但下半年收入僅28億元，較去年同期增長僅26%，相對去年上半年收入增長102%大幅放緩。



期內網上醫療收入升1.09倍至8.58億元，佔收入的17%。健康商城收入升近56%至29億元，消費型醫療收入升23%至11.1億元。不過，因企業用戶的團體體檢業務收入佔比上升及履約率增加，消費型醫療的毛利率按年降10.2個百分點，從而拖累整體毛利率按年跌4.2個百分點至23.1%。



王濤表示，去年虧損收窄主要因經營管理效率提升，業務運營能力增強。截至去年末，平安好醫生註冊用戶達3.15億人，較2018年末增加5000萬人。



疲情爆發刺激用戶急升



近期新冠肺炎疫情陰霾籠罩，王濤指，疫情爆發後，1月下旬起大半個月內，旗下平台訪問量達11.1億人次；應用程式（App）註冊用戶量增長10倍，新增用戶日均問診量為以往的9倍。



平安好醫生股價一個月來接連走高，昨日雖跌3.78%，收報76.45港元，但已較一月初低位55.5港元升近38%。



