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300內企尋574億貸款抗疫

2020-02-12 列印
　　疫情未有緩解跡象，內地企業亦要尋找新資金應對。路透社引述兩名銀行人士透露，包括美團點評（3690）、小米（1810）等逾300間中國企業正在申請規模至少達574億人民幣的銀行貸款，以減緩新冠肺炎衝擊。

        集資名單上，美團點評、小米、滴滴出行、奇虎360等互聯網公司均在列。消息人士續指，申請貸款一般是在疫情防控環節舉足輕重，或者是受到疫情沉重打擊的公司。美團點評、小米、滴滴拒絕對此做出評論。奇虎360沒有立即作出回應。各公司貸款原因花樣百出，美團點評將部份貸款用於武漢的免費食品提供與醫務人員的接送安排。小米以生產和銷售包括口罩和溫度計在內的醫療設備為由，申請50億人民幣貸款。

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