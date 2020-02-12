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金界：賭場未受疫情影響

2020-02-12 列印
　　近期新冠肺炎疫情進一步蔓延，金界控股（3918）首席營運官兼首席營銷官倪維業表示，由於農曆新年前10日至年初15為柬埔寨賭場淡季，暫時未見疫情對集團影響；預計旗下Naga3項目將於2024至2025年完成。

　　倪維業指出，現時每日客量為8000至9000人，當中有60至70%為華人。該集團主席Timothy McNally補充，集團客源多元化，當中貴賓廳業務有60%收入來自東南亞地區。

　　倪維業表示，旗下賭客以東南亞為主，普遍於農曆新年期間不會外遊，加上近期澳門賭場關閉，以及菲律賓及越南等地均限制中國旅客入境，故較多澳門中介介紹內地賭客到柬埔寨賭場。

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