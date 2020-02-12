中環IFC外望——巴斯胡錫進爆罵戰 火藥味濃

一向語不驚人誓不休的對沖基金名宿巴斯（Kyle Bass），昨日同《環球時報》總編輯胡錫進爆罵戰，一度怒言新冠肺炎應該傳遍共產黨員，更企硬不會為言論道歉。



一向愛網上發文的胡錫進早前在Twitter抱怨美國援助中國疫情時，物資往往不足料，巴斯見狀發晦氣，話美國應該放棄幫中國，任由病毒傳遍《環時》仝人同所有中國共產黨員。雖然惹火言論好快就刪走，但當胡錫進網上要求巴斯道歉時，巴斯不止拒絕，仲發火話「你哋拉咗、譴責同懲罰武漢英雄，係人類之恥！」又暗諷無人知道李文亮醫生之外，另外七個吹哨人下落，火藥味甚濃。



巴斯過去一直唱淡香港經濟，曾經講過已經沽空港元，指聯繫匯率最終會脫鈎，又估計今年香港會爆發銀行危機。今次一場罵戰，在內地的知名度相信會大增。



港Yahoo拍賣網5月底告別網友



曾經嘅網購巨頭亦難敵時代變遷，Yahoo拍賣近日公告，由於業務方向嘅改變，Yahoo拍賣將喺今年逐步停止營運；Yahoo團購及Yahoo Store更係自昨日起就暫時停業，令不少曾在此尋寶的網友唏噓不已。



Yahoo拍賣網站上顯示，其拍賣會分兩階段結束。第一階段，自3月24日開始，停止貨品上載及買賣，開放貨品資料下載功能，用戶可以喺線上查閱過往嘅問答及買賣紀錄。第二階段，5月底全面停止營運，正式告別香港網友；Yahoo亦感謝用戶多年嘅支持。



Yahoo團購及Yahoo Store雖然已經停運，但官方就話兩者將會重整及定位，話唔定仲有重見天日嘅時候。若早前透過Yahoo團購平台購買團購嘅優惠券仲未兌換，都唔使擔心，可以根據劵上嘅有效日期，到指定商戶兌換。透過Yahoo Store購買商品嘅用戶，則盡快聯絡商戶安排出貨；如有任何團購優惠作出修改，官方指會以電郵方式通知。



高瞻