內地新冠肺炎確診放緩 杜指再破頂漲233點

內地新型冠狀病毒確診人數有所放緩，杜指再創新高，早段漲逾200點，油價漲3%，杜指報29495點的歷史新高，納指亦升64點，報9703點，至於歐洲股市亦向好。恒指期貨夜市中段升21點報27791點，低水33點。



網購龍頭亞馬遜股價再升至2177美元新高，但網約車平台Lyft季度虧損擴大，全年勁蝕26億美元，表現令市場失望，股價早段挫逾7%。



技術上進入熊市的國際油價反彈，石油輸出國組織因應肺炎疫情，下調今年全球石油需求增長預期至每日99萬桶，投資者憧憬油組和非油組產油國會盡早實施進一步減產，刺激油價反彈，紐約期油價格重上50美元關，上漲約1.6%至每桶50.75美元，布蘭特期油上漲2%，至每桶55.15美元。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29509點，升233點；納斯達克指數報9713點，升74點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見59.99港元，較香港收市價升0.64港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見416.06港元，較香港收市價升5.06港元。



聯儲局主席鮑威爾昨日指出，美國經濟前景大致樂觀，但正密切關注新型冠狀病毒疫情發展，將可能破壞中國經濟，並且對其他經濟體帶來影響。他相信，美國經濟有能力抵抗這些全球性不利因素，揚言經過去年連串減息行動後，現時貨幣政策定位良好；重申對美國經濟前景仍有信心。鮑威爾說：「沒有理由說目前低失業率，工資上漲，創造就業機會高的狀況，將不能持續下去。」



鮑威爾︰現行貨幣政策良好



數據方面，美國上周MBA抵押貸款申請指數升1.1%，此前一周漲5%。美國能源資訊局將公佈數據，市場預料原油庫存上升230萬桶，汽油與精煉油庫存分別升70萬桶與減少90萬桶。



國家主席習近平指出，中央或不再採取更嚴格防控措施。市場即憧憬內地將推行刺激經濟政策，消息利好中港股市，恒指先後收復50天線、250天線及20天線，亦曾急升308點高見27892，成功回補鼠年開局（1月29日）的下降裂口頂部。恒指收造27823，漲239點，兩日累飆582點。大市交投活躍，成交金額1122億元。分析指出，恒指成功重上多條平均線，突破27900關口難度不大，但要企穩28000關口阻力大。



內地疫情漸見緩和，新增感染人數顯著減少，市場對新冠肺炎疫情憂慮未有加深，內地股市全線走強，升幅持續擴大。



平安好醫生（1833）去年業績較市場預期為佳，但仍是錄得虧損，股價逆市下滑，收插5.43%報72.3元，成交金額11.9億元。



富昌證券聯席董事譚朗蔚指，大市成功重上多條平均線，恒指能夠衝破27900關口難度不大，但先留意牛熊證街貨圖，28000上方熊證偏多，相信要企穩其關口的阻力較大，預料短線於27800水平爭持。



