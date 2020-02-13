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金管緊盯銀行運作防出事

2020-02-13 列印
         因應新冠肺炎疫情，多家銀行推紓困措施。金管局總裁余偉文昨表示，銀行可反映其面臨的營運及合規困難等，該局會盡量在維持審慎監管原則下彈性處理；他又指，該局內部已啟動應變機制，為可能出現的各種情況作準備。而大新銀行（2356）及招商永隆銀行昨日亦跟推支援措施。

        余偉文於「匯思」撰文稱，歡迎銀行推出的多項紓緩舉措，並期望其他銀行仿效；按證保險公司亦已釐清，會靈活處理按保客戶向銀行申請「還息不還本」的個案。若銀行在營運或符合監管要求方面遇到困難，可向金管局反映，局方會盡量在維持審慎監管原則下彈性處理，與銀行共同尋求合適解決方案。他續說，目前仍有超過七成銀行分行繼續營業，而全港自動櫃員機亦維持正常運作。
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