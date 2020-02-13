內地母企市值逾4.5萬億 中人壽傳獲注資快落實

彭博社昨日引述知情人士報道，內地保險巨無霸市值逾4.5萬億元人民幣的中國人壽保險（集團），擬透過把旗下地產、財險、銀行和資產管理資產等業務注入其子公司中人壽（2628），達致整體上市目的，報道指注資洽談仍處於初期階段，中人壽尚未做出最後決定，報道指，注資計劃最快今年初落實。



中國人壽保險（集團）尚未就有關報道作出回應。宏高證券投資經理梁傑文認為，中國人壽保險規模遠大於中人壽，屬於蛇吞象事件，他說：「預計中人壽要發行大量新股先可以夠錢出手」。中國人壽保險召開2020年工作會議時公佈，期內合併營業收入逾9000億元（人民幣，下同），總市值逾4.5萬億元。而港股子公司市值有1471億港元。



蛇吞象式港上市



帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治直言，一旦發行過多新股，短期內股東權益無可避免被攤薄。他說：「但這視乎資產質數高低，有的優質資產同業務一來到就顯示出較好的賺錢效應，現有股東不必太過憂慮。」



中國人壽保險集團現時業務涵蓋財產保險、意外險、銀行、房地產和資產管理等領域。2003年剝離壽險業務，子公司在紐約、香港兩地同步上市。當時在美超購20多倍，集資多達34.6億美元，風光一時無兩。三個月後，又因未及時披露重大負面消息，股價跳水，遭遇股民集體訴訟。事隔17年， 業內人士認為今次是中國人壽保險集團策劃的整體上市。



知情人士續稱，此舉將幫助集團實現快速大量融資，整體上市亦是董事長王濱重振國壽藍圖的關鍵舉措，旨在加快國企的市場化改革，將重點放在企業價值而非規模上。王濱曾經於集團2019年年初的工作會議上描繪了一個國壽的新藍圖：重振國壽、建設國際一流金融保險集團。實施「兩步走」的戰略部署，三到五年內實現企業轉型。



