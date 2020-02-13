香港電訊四月推5G 夥Now歐國盃搶灘

香港電訊（6823、HKT）在公佈年度業績之際，同時宣佈將會在今年4月份，亦即是政府開放5G頻譜商用的首一個月，就向市面推出5G計劃，集團董事總經理許漢卿指出，香港電訊的目標是要成為本港第一間推出第五代流動（5G）服務的電訊商。



雖然香港電訊表示會爭取率先推出5G服務，但就仍然沒有公佈具體的收費詳情，徐漢卿表示此階段仍然要「賣個關子」，包括會提供何種新型服務以及收費詳情等「秘密武器」都不能透露太多，但她表示公司會夥拍Now TV獨家播放歐洲國家盃2020，並且透過5G的超低延遲傳輸，提供虛擬實境、360度多鏡頭及高清畫質播放，MOOV的音樂亦可透過24bit音質播放，而電競亦會成為公司另一5G應用發展的重點。



另外，她又表示，香港電訊亦會在企業市場的不同行業，開拓新的5G方案，包括智慧城市、公用服務、醫療健康以及交通。



香港電訊昨日公佈截至2019年12月31日止年度業績，期內總收益為331.03億元，按年下降6%，期內股份合訂單位持有人的應佔盈利錄得52.17億元，按年上升8%，每個股份合訂單位基本盈利為68.91港仙，宣佈派發末期息40.37港仙，按年上升3%，全年合共派息70.38港仙。



在流動通訊業務方面，去年全年該業務總收益按年倒退16%，錄得118.14億元，當中流動通訊服務收益升2%達84.14億元，但產品銷售的收益同比下跌41%。而於去年12月，期末後付的客戶每名客戶平均消費額（ARPU）為200元，按年上升1%，總客戶人數增加8%至467.9萬名，當中品牌1O1O的客戶人數增長13%。



