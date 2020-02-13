碧桂園服務盈喜 全年料多賺五成

碧桂園服務2018年同期綜合純利、純利分別為人民幣9.34億元及9.23億元。該公司預期盈利上升，主要因物業管理在管面積的增加，以及社區增值服務與非業主增值服務收入的綜合上升。該公司總經理李長江去年8月出席業績會時曾預期，2019年收費在管面積有望超過原定目標7000萬平方米。
海港企業預期純利降八成
多家企業則發盈警。海港企業（051）預期2019年全年純利按年下跌逾80%；其2018年同期錄得純利8.31億元。預期全年盈利下跌主要因去年下半年市況轉差，令酒店和投資物業表現疲弱；以及重估香港投資物業和內地一間酒店時錄得未變現虧損。
Bossini堡獅龍國際﹙0592）亦發盈警，預期截至去年12月底止6個月虧損介乎約8500萬至1.05億元，其2018年同期則錄得虧損約2600萬元。虧損擴大主要因訪港旅客銳減、中美貿易爭端，以及在集團所經營的多個核心市場消費意欲低迷、冬季氣候異常偏暖。
另外，傳遞娛樂（1326）預期截至去年底止6個月將錄得虧損，其2018年同期錄得淨利潤約4650萬元。預期盈轉虧，主要因期內無新電影上映，以至來自電影製作、發行及授出發行權使用許可的收益下跌；去年下半年市場氣氛疲弱，電影觀眾減少，以至電影放映業務收入下降等。