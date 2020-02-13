中環IFC外望——《上流寄生族》帶挈片商進軍荷里活

韓國黑色幽默電影《上流寄生族》不止「好戲派」，以外語片身份勇奪史上首個奧斯卡最佳電影，原來仲好腳頭，帶挈製片商CJ Entertainment進軍荷里活，入股《未來戰士》、《職業特工隊》新系列片商Skydance，連騰訊都要「搭單」分一杯羹。



今次其實由私募基金RedBird Capital牽頭入股Skydance 10%股權，合夥人名單就見到騰訊同CJ身影，將會合共注資2.75億美元（約21.5億港元），令Skydance市值增加到23億美元。之前騰訊2018年已經有Skydance個位數字股權，今次係藉勢增持。



Skydance製作過不少科幻動作片，主要是開啟新系列，好似近年的《未來戰士》、《職業特工隊》及《星空奇遇記》等，雖然未必套套叫好叫座，但總算是耳熟能詳；亦都有涉獵電視劇同遊戲。該公司業務風格同CJ有相似地方，皆因CJ早年已經入股過著名動畫公司「夢工場」，還得到亞洲發行權。



近年愈來愈多東方資金注入荷里活，日後會不會更多亞洲演員登上國際銀幕，真係要拭目以待。



WeChat推港版疫情追蹤



近期新冠肺炎疫情進一步蔓延，各地市民人心惶惶。不過，近日騰訊（700）旗下通訊程式WeChat Pay HK的「疫情追蹤」功能，就推出至香港版本，以方便本地市民係屋企追蹤疫情的最新資訊。



追蹤資料主要來自政府「資料一線通」及衛生署衛生防護中心。而用戶喺微信公眾號「WeChat Pay Hong Kong」即可搵到疫情追蹤人口。「疫情追蹤」功能主要包括，實時更新政府公佈的官方疫情數據；快速查詢確診患者曾逗留地方、曾乘搭交通工具等；留意香港新增確診個案趨勢；追蹤香港疫情動態相關的即時新聞；以及提供過數、電話費、水電費等在線繳費服務。



透過「疫情追蹤」功能，用戶不單止可以快速掌握香港的確診病例、疑似病例、治瘉及死亡人數等數據，仲可以將頁面分享給親朋戚友，簡直一舉兩得！



高瞻