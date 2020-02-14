經濟數據理想 就業通脹符預期 憂慮疫情 杜指回落36點

美國就業數據及通脹數據理想，但投資者憂慮疫情擴大，拖累美股早段下跌。杜指早段曾挫174點，報29376點；標普500指數報3367點，跌12點；納指則見9650點，跌75點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報29514點，跌36點；納斯達克指數報9741點，升15點。滙控（005）美國預託證券價格曾見59.53港元，較香港收市價升0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見417.06港元，較香港收市價升0.66港元。



美國公佈上周首次申領失業救濟人數微增2000人，至20.5萬人，較市場預期的21萬人為少；持續申領人數減少6.1萬人，至169.8萬人，亦少過市場預期的173萬人。



通脹方面，一月消費物價指數按月升0.1%，扣除食品及能源的核心通脹按月升0.2%，符合預期；核心通脹按年升2.3%，略高過預期及聯儲局所訂的2%目標，但反映通脹仍然受控。



中國科技巨企華為周四再遭遇來自美國的新打擊。美國司法部周四入稟紐約法院，控告華為及公司副董事長孟晚舟，指涉嫌長期以欺詐方式竊取6間美國科技企業的商業機密。



美國再控華為竊機密



美國去年一月起訴華為竊取美國通訊運營商T-Mobile的商業機密，已導致孟晚舟在加拿大被捕。



英國政府內閣出現重大人事變動，財相賈偉德因在人事安排上，未能跟首相約翰遜達成共識辭職，投資者憧憬賈偉德離任後，英國政府會有更積極財政政策支持經濟，令英鎊上揚近0.6%，報1.3037美元。



港股方面，美股三大指數隔晚破頂，港股承接外圍升勢，高開129點至27953點，其後受制於二萬八大關，隨即轉升為跌，午後曾挫125點，收報27730點，跌93點，仍能穩守250天線（27686）。大市交投仍然活躍，成交金額達1059億元。



港股回吐93點



春節期間騰訊遊戲《王者榮耀》活躍用戶高達一億，騰訊升至近20個月高位，高見416.6元，全日升1.3%，收報416.4元，為表現最佳藍籌股。另外，平安好醫生（1833）昨日反彈5.6%，收報76.35元。京華山一研究部主管彭偉新預計，港股暫時仍在高位整固，由於基本因素受影響，二萬八關口阻力不小，加上即將踏入業績期，將是影響大市走勢重要因素。