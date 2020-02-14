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多行跟推「還息不還本」

2020-02-14 列印
        新冠肺炎疫情重創本港多個行業，繼中銀香港（2388）率先推出按揭「還息不還本」措施後，昨日再有多間銀行跟隨，包括滙豐及恒生（011）等。

　　中銀發言人表示，自該行推出抗疫支持措施以來，客戶查詢逾3000宗，其中以按揭「還息不還本」及「中小企抗疫專項貸款計劃」查詢較多。該行已收到數百宗申請，並錄得多宗成功批核個案。

　　滙豐繼推中小企支援措施後，再向個人客推出住宅按揭貸款「還息不還本」安排，有財務需要的客戶，可申請延期還本6個月或12個月；該行又針對受重創的航空、酒店、餐飲及零售業的個人客戶，提供最高3萬元的「支援貸款」。恒生亦將按個別客戶實際情況，提供按揭「還息不還本」等方案，花旗香港及信銀國際亦推該項措施。
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