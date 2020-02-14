阿里上季多賺56% 純利465億勝預期

阿里巴巴（9988）上季業績勝預期，非通用會計準則（Non-GAAP）純利按年大增56%，至464.9億元（人民幣，下同），但受新冠狀肺炎疫情影響，阿里料將今季業務增長顯著放緩，目前線上消費模式亦轉移至食物及日用品。



張勇在業績簡介會上表示，疫情在中國擴散後，線上消費模式也隨之改變，市民由一般服裝等轉而搶購食物、雜貨等日用品，同時由於市民多留在家中，令在家工作及網上學習增加需求增加。他認為，疫情對業務有短期打擊，但可藉此讓市民適應線上生態。武衛指出，由於受到消費模式改變，以及多項扶持項目支出，料今季在淘寶、天貓、本地生活服務等收入增長會顯著放緩，具體情況仍有待估算，但相信「疫情過後，該來的還是會過來」，受控後可恢復增長。



疫情影響料今季放緩



張勇又表示，阿里已在疫情爆發初期於全球採購醫護資源，至今已有4000萬件價值4.68億元的物資送往災區，並聯合螞蟻金服推出20項扶持中小商家，包括減免平台費、低息或免息貸款、補貼快遞員等，目前已有1.5億人次在旗下「釘釘」打卡報平安。他稱，會密切評估疫情對業務影響，亦採取必要的經營措施，再度勉勵稱「讓天下沒有難做的生意，是阿里巴巴的使命」，相信與2003年「沙士」一樣，過後獲得重大發展機會。



阿里上季收入按年增37.7%，至1614.6億元，經調整EBITDA增37.3%，至558.8億元，均高於預期。近年拓展欠發達地區策略奏效，期內「雙十一」以支付寶結算的商品交易額（GMV）破紀錄達到2684億元，增長26%，欠發達地區貢獻當中的54%。



按業務劃分，核心商業增長持續強勁，按年升37.6%，至1414.8億元，當中中國零售商業增長36%，至1104.6億元，期內天貓受惠於快速消費品及消費電子產品銷售帶動，截至去年底GMV按年增長24%。



