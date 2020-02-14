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美高梅全年淨收益升近兩成

2020-02-14 列印
　　美高梅中國（2282）昨公布，截至去年底止全年業績，收益淨額29億美元，按年上升19%；經調整物業的EBITDAR7.35億美元，按年增加28%。該公司在業績上表示，預料澳門賭場停運半個月，將對今年第一季業績產生重大影響，變相「發盈警」。

　　該公司期內，經調整物業EBITDAR利潤率為25.3%，按年升185個基點；經貴賓賭桌贏率調整的收益淨額28億美元，按年增加17%。

　　單計去年第四季，美高梅中國收益淨額7.27億美元，按年升6%；經調整物業EBITDAR為1.85億美元，按年上升10%；當中包括1300萬美元的牌照費開支，而去年季度為1200萬美元。

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