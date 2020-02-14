長和澳洲贏官司 VHA合併TPG電訊得直

新冠肺炎疫情持續，根據昨日，內地確診患者有五萬九千八百二十二人，其中一千三百六十七人不治。近日內地網傳一段影片，指「屍袋不夠了」，拍到有人將三個小童放於同一屍袋內，惹起爭議。不過有網民指，片段是舊的。 從影片可見，內地一個「疑似」醫院停屍間的地方內，有數位身穿殯儀服的人員和醫護人員先將一具小童屍體放在地上的屍袋，隔一會之後再有人推車將另外二具小童屍體，放在同一個屍袋內。 有人稱去年浙江事故舊片 影片說明估計是新冠肺炎死亡人數太多，連屍袋都不夠用，又有人質疑官方死亡數字有所隱瞞。有網民更回應，接到內地有紡織廠不造口罩，都趕製屍袋，更指訂單高達一百萬個。 不過，有數名網民闢謠，...

2020-02-14