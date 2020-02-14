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長和澳洲贏官司 VHA合併TPG電訊得直

2020-02-14 列印
　　長和（001）旗下澳洲電訊公司Vodafone Hutchison Australia（VHA）上訴得直，獲當地法院放行與TPG電訊公司合併，有望成為澳洲第三家同時具備流動及固網服務電訊商。VHA料最快今年中完成合併，並會加快推出5G服務。

        澳洲聯邦法院昨日推翻澳洲競爭及消費者委員會去年的決定，認為VHA與TPG的合併計劃不會顯著減少競爭，亦不見有關潛在後果。VHA歡迎裁決，指出若澳競委會不上訴，以及獲得其餘監管機構及股東通過，預期今年中完成合併。

        VHA行政總裁包路達表示，合併後持有的頻譜，將進一步提升VHA網絡容量和投資規模，可更快為澳洲消費者及商界帶來具競爭力的服務。

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