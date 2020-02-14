電訊及產品銷售降 電盈賺6.8億減24%

電訊盈科（008）昨日公布，截至2019年12月31日止全年業績，主要受子公司的電訊業務流動通訊產品銷售收益減少的影響，去年全年股東應佔純利下跌24%，至6.81億元。



電訊盈科董事總經理施立偉表示，集團未來目標是進一步優化Now TV的營運效率以及邊際利潤，將來會繼續審慎地在本地市場尋求增長機會，而在東南亞市場則會積極拓展媒體及企業方案業務。



施立偉又指，本港過去一年，在經濟以及社會等方面均面對特殊挑戰，再加上近期新冠肺炎疫情爆發，相信各種事件對本地經濟的長遠影響，可能於未來數季度才會清楚顯現。



EBITDA僅增1%



電訊盈科去年全年總收入為375.21億元，按年減少3%，期內綜合EBITDA123.81億元，按年增長1%，期內媒體業務收益為40.15億元，按年增加1%，企業方案業務收入達42.18億元，按年增加3%，每股基本盈利為8.83仙，派末期息23仙，同比增加3%，全年派息32.18仙。



媒體業務方面，Now TV業務全年EBITDA為4.54億元，按年下跌4%，集團表示收益放緩，主要是因2018年有世界盃及相關賽事通行證而獲得額外進賬所致。截至年底客戶總數達136.1萬名，按年增長1.3%，每名客戶平均消費額（ARPU）為174元，對比2018年同期ARPU為180元。



免費電視方面，期內EBITDA虧損收窄22%至2.73億元，而期內收入2.59億元，同比增加27%，劇集製作、分銷以及藝人管理等非廣告收入來源，在年內亦開始有實質貢獻。OTT業務EBITDA虧損亦按年收窄7%至3.14億元，截至去年年底每月活躍用戶（MAU）達4140萬名，按年增加35%。



