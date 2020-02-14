該集團去年新造業務價值20億加元，按年升15%。其中亞洲新造業務價值增長8%至15.95億加元，香港及亞洲其他地區均錄得增長，惟日本銷售下跌。
宏利全年盈利增16%
該集團去年新造業務價值20億加元，按年升15%。其中亞洲新造業務價值增長8%至15.95億加元，香港及亞洲其他地區均錄得增長，惟日本銷售下跌。
第三次升中呈分試取消 中小學幼園避疫 停課延至3.16
新冠肺炎疫情未有減退跡象，教育局宣佈延長全港中小學及幼稚園停課，不早於三月十六日復課，同時取消小六第三次升中呈分試。教育局強調停課不是額外假期，學校須善用電子學習，保持學生學習進度。有中學校長表示，教...
2020-02-14
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惹肺炎病逝者急增質疑 三小童屍塞一屍袋
新冠肺炎疫情持續，根據昨日，內地確診患者有五萬九千八百二十二人，其中一千三百六十七人不治。近日內地網傳一段影片，指「屍袋不夠了」，拍到有人將三個小童放於同一屍袋內，惹起爭議。不過有網民指，片段是舊的。 從影片可見，內地一個「疑似」醫院停屍間的地方內，有數位身穿殯儀服的人員和醫護人員先將一具小童屍體放在地上的屍袋，隔一會之後再有人推車將另外二具小童屍體，放在同一個屍袋內。 有人稱去年浙江事故舊片 影片說明估計是新冠肺炎死亡人數太多，連屍袋都不夠用，又有人質疑官方死亡數字有所隱瞞。有網民更回應，接到內地有紡織廠不造口罩，都趕製屍袋，更指訂單高達一百萬個。 不過，有數名網民闢謠，...
2020-02-14
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有人被凌辱至昏迷 保安及警察無視 印千男闖女大性侵學生罷課抗議
印度首都新德里發生了一宗駭人聽聞的集體性侵案。新德里一間女子大學舉行校慶音樂會時，有逾千名印度男性「翻牆」入內，組成「人鏈」包圍女生進行性侵和性騷擾，甚至有女大生被凌辱至昏迷。負責維持秩序的學校保安和...
2020-02-14
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屋苑頻錄議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，美聯助理區域經理黃遠基表示，九龍灣德福花園I座高層8室，面積479方呎，兩房間隔，原叫價700萬，減價72萬後，終以628萬獲外區用家承接，呎價13111元...
2020-02-14
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經濟數據理想 就業通脹符預期 憂慮疫情 杜指回落36點
美國就業數據及通脹數據理想，但投資者憂慮疫情擴大，拖累美股早段下跌。杜指早段曾挫174點，報29376點；標普500指數報3367點，跌12點；納指則見9650點，跌75點。 杜瓊斯工業平均指...
2020-02-14
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華Dee啞火 援兵出穴 群狐捕「狼」
李斯特城首席射手占美華迪最近遺失射門鞋，幸還有隊友及時挺身而出，確保球隊火力未有減弱。狐狸今晚英超造訪近況低迷且有下周四歐霸後顧的狼隊，相信有力反客為主，直取客勝。（Now621台周六凌晨4:00直播） 占美華迪自去年十二月尾英超建功後，在新一年仍未開齋，猶幸球隊火力未受太大影響，全靠其他隊友可以分擔士哥重責。狐狸所有戰線近四場由五個不同球員合共取得八球，期間艾約斯佩雷斯、哈維班尼斯和伊恩拿祖各自取得兩球斬獲，成功彌補占美華迪啞火的影響，可見今晚也不愁破門乏力。 頹狼需留力歐霸 狼隊近況持續低迷，各戰線近八場僅一勝三和四負，主場出擊亦連續三仗不勝，所以今仗作東也不宜...
2020-02-14
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輕便吸塵機 續航力特強
抗疫最緊要清潔，除了個人衞生，家居潔淨同樣重要。最近有品牌新推出無線直立式吸塵機，賣點是配備輕巧強力電池，每分鐘氣流量達八百公升，充滿電更可運作四十分鐘，輕便與續航力兩者兼得！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛...
2020-02-14
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張兆輝晚晚同老婆撐枱腳 姚子羚呻停Job 又冇仔埋身
今日係情人節，於TVB劇集《黃金有罪》中飾演情侶嘅張兆輝及姚子羚約埋去貝沙灣一間酒店共晉法式情人節下午茶餐，兩人挽手漫步草地，Sweet到爆！自爆專情但唔浪漫，近年才懂送花冧妻嘅輝哥笑說：「劇入面我為...
2020-02-14
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社論——守望相助 信有明天
滙豐銀行昨天推出住宅按揭貸款「還息不還本」措施，減輕業主負擔；恒基地產亦寬減旗下商舖租戶租金，力挺租戶。而太古集團、渣打銀行分別捐款給社福機構，援助基層抗疫。還有「葉茂林慈善基金」向醫管局捐款，為抗疫出一分力，加上早前多家大企業紛紛減租、捐款，在社會上匯聚成一股暖流，協助市民和中小企面對疫情的挑戰。 香港是一個商業社會，在商言商，追求利益天經地義，但這一場新冠肺炎疫情，對社會造成沉重打擊，各行各業蒙受損失，個別重災區如飲食、零售業，結業個案增加，若商界依然錙銖必較，估計大量中小企將會捱不住，牽連所及，大量僱員飯碗將不保，失業率勁升，消費進一步疲弱，整體經濟亦下滑，最後大企業...
2020-02-14
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馬場浮世繪——馬匹拍賣會暫延期至四月
馬會為配合政府防疫，近來除關閉全港投注站，亦致力縮減賽馬日的入場人數。至於每年會於打吡前舉行的國際馬匹拍賣會，亦已因怕人多聚集而押後。消息指，今屆原定於三月二十日舉行的拍賣會，暫定延期至冠馬賽馬日前夕的四月二十五日舉行，不過一切還須視乎疫情才作實。至於已抵港的十六匹拍賣馬，本擬運往從化操練的計畫已取消，而另一批擬稍後運港的拍賣馬，則會押後抵港。 馬場浮世繪
2020-02-14
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