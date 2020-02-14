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宏利全年盈利增16%

2020-02-14 列印
　　宏利香港（945）公布去年第四季及全年業績，全年度純利為56億加元，按年升16.71%。年內，新造業務價值錄得20億加元，按年上漲15%。宏利增派第四季季度股息12%，每股0.28加元，上年度核心盈利為60億加元，按年升5%。受惠於新造業務量增加，而有效業務亦錄得增長等，宏利第四季核心盈利為15億加元，按年增10%，第四季純利為12.28億加元，（約71.9億港元），較上一年度同期漲1.07倍。

　　該集團去年新造業務價值20億加元，按年升15%。其中亞洲新造業務價值增長8%至15.95億加元，香港及亞洲其他地區均錄得增長，惟日本銷售下跌。

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