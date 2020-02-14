  • 2020年2月14日 星期五
  • 20º
  • 97%
熱門： 新冠肺炎口罩OK便利店復課張曉明

日報新聞 > 財經

小米收入勢破2000億

2020-02-14 列印
　　小米集團（1810）昨日披露未經核數的初步財務數據，預計截至去年12月底止，小米的收入將超過2000億元（人民幣，下同），若與2018年全年業績的1749.15億元對比，升幅或逾14.34%。

        小米去年上半年收入約為957億元，同比增長20.2%，第三季度的收入錄得537億元，按年增長20.3%，若以初步統計賬目計算，第四季的收入將會不少於506億元，對比2018年同期的444.21億元，增長至少13.91%。

        集團表示，未來會始終堅持技術立業並會持續投入研發，將繼續於「5G+AIoT」方面重點投入，預計今年全年的研發費用預計超過約100億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd