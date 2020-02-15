  • 2020年2月15日 星期六
  • 22º
  • 92%
熱門： 新冠肺炎口罩襲警森美羅致光

日報新聞 > 財經

TVB發盈警 料去年蝕逾兩億

2020-02-15 列印
　　電視廣播（511，TVB）發盈警，預計2019年度股東應佔虧損（經扣除減值支出/虧損）將按年擴大，集團於2018年度則錄得股東應佔虧損1.99億元。受消息拖累，電視廣播股價跌2.6%，收報11.92元。

　　TVB表示，自去年六月開始出現社會動盪以來，香港經濟及經營環境陷入困境，以及全球市場存在不肯定因素，導致集團廣告收入急跌。根據初步未經審核綜合管理帳目，估計其於2019年度的溢利淨額（未扣除任何減值支出/虧損）將會微薄。

收回星美債券機會微

　　另外，根據星美透過公告所提供的資料及至今就收回投資作出的努力，特別小組及董事局認為，透過公司對星美提呈的清盤呈請，可收回餘下星美債券帳面值3.3億元可能性不大。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd