業績期將至 藍籌紛放榜 恒指料再戰二萬八關

受疫情影響，中國擬推遲兩會至三月底以後舉行，A股走勢尚算硬朗，港股則連升兩周，惟向上阻力較大，多次挑戰二萬八未果。美股上周續創新高，惟ADR港股比例指數及恒指夜期向下。內地工廠未來逐步復工復產，加上業績期將至，分析料恒指今日或低開逾百點，料未來一周在27300至28300點區間上落，有機會上試二萬八大關。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，今日大市或將低開，由於美股今日因華盛頓誕辰日休市，港股料交投會淡靜，大市或現回吐壓力，初步來看二萬八大關應有阻力。他續指，注意到近日有部份資金流入反向ETF，反映27800點位置再升空間不大，料大市在27300至28300點波動。



美股今日假期休市



帝峯證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治稱，後市將「平平無奇」，今日恒指將略為低開，料低開100至200點，由於大市今個月已有較大升勢，有200至300點整固屬於正常範圍。他估計，恒指未來仍將在27000至28000點之間上落。至於能否升穿二萬八大關，郭思治認為，無論升穿與否均沒有特別意義，即使升穿亦不代表可以入貨。



人行將於下周四公佈利率決議，溫傑指，人行上周的逆回購操作透露出使用貨幣政策的考量，故認為MLF（中期借貸便利）及LPR（貸款市場報價利率）下降機會大，傾向LPR下降5個基點。溫傑認為，新型肺炎疫情暫時有所緩和，人行或先降5個基點，給未來留待更多出手空間。



匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，即將到來的業績期，市場關注於過去大半年社運，對業績所帶來的影響，預計業績期後大市或會靜一靜，甚至有回落至27000點的可能。



分析指聚焦社運影響



港股業績期即將展開，將會先由本地金融股打頭陣，包括周二的滙豐（005）及恒生（011），周三有東亞（023），重磅藍籌中國平安（2318）將於周四交成績表，周五則有金沙中國（1928）公佈業績。



至於經濟數據方面，市場則聚焦周四中國公佈的本月LPR，同日美國聯儲局亦會公開上月底議息會議紀錄；至於本港將於周二交代最新失業率。