「財仔」拒推紓困措施 反降按揭成數加息

本港銀行向現有客戶推出短期紓困措施，但從事深受疫情影響行業的市民，尤其是的士司機及要放無薪假人士，如在近期申請按揭，或遭部份銀行收緊按揭審批的入息計算部份。同時俗稱「財仔」的財務公司亦收緊按揭，如下調按揭成數多達一成半，以及加按揭息率，而且明言難向現有客戶推出紓困措施。



以按揭貸款業務為主的財務公司香港信貸（1273），其行政總裁謝培道坦言，因應市況財仔界已收緊審批按揭貸款，尤其零售、飲食和旅旅業有關客戶，以及酒樓舖位和地舖等。他指業界普遍將按揭成數下調一成至一成半，並將按息加上10%至20%風險溢價。他指正觀察市況發展，至於會否進一步收緊按揭，則是個別公司決定。



另有財仔界人士指，隨着樓市下行風險增加，特別是細價樓，近期樓市非常淡靜，就算有成交往往都會低估價10%至15%，財務公司相應將物業估價最少調低10%至15%都是正常操作。



銀行亦有另類收緊按揭，星之谷按揭行政總裁莊錦輝指出，有部份銀行收緊對按揭申請人入息的計算方法，主要針對深受新冠肺炎疫情影響的行業。以的士司機為例，由於沒有入息證明，銀行過去一般以2萬多元當作的士司機月入計算，但最近就下調到1.6萬至1.7萬元。



銀行收緊按揭入息計算



若客戶因從事行業受疫情打擊而被逼放很長無薪假，銀行則需要客戶「返足一個月工」，才計算其固定月薪，又或當佣金收入來計算其入息，並以半年平均數來計算，惟佣金收入者是不能申請按揭保險計劃下的九成按揭貸款。若客戶從事行業以日薪計糧，銀行一般都當有關客戶「返足一個月工」來計，但最近只計算實際返工日數。



申請按揭時，銀行都會計算申請人的供款與入息比率，一般上限要求為50%，加上壓力試測後要求為60%，以評估申請人的還款能力，故月入水平足以影響能否成功申請按揭。