疫情致需求大減 預告上半年績劣 國泰太古提前發「盈警」

受疫情打擊生意，國泰航空（293）及母公司太古（019），昨日齊齊變相發「盈警」。國泰公告指出，因新冠肺炎爆發，令航班需求大跌，國泰預期2020年上半年業績，將較去年同期「大為遜色」；國泰去年同期錄得應佔溢利13.47億元。國泰一月載客量亦按年跌3.8%，已是連續六個月下跌。



國泰母企太古股份隨即公佈，因應國泰上半年財務業績將大幅低於去年同期，加上新冠肺炎疫情亦對太古公司部份其他業務，造成輕微負面影響，太古公司今年上半年經常性業績，很可能「顯著」遜於去年同期。太古股份去年上半年錄得盈利79.39億元。



大削四成客運運力



國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，今年農曆新年假期為歷年來最具挑戰，因內地疫情於農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑。隨着全球多國對中國旅客實施入境限制，部份措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。



林紹波續稱，國泰採取一系列短期措施應對，包括大幅削減全球網絡航班運力。今年二及三月期間，國泰已削減約四成網絡客運運力，比早前所公佈的削減更多。國泰會繼續監察市場及配合需求，四月運力亦有可能削減，然而貨運運力維持不變。



中大商學院高級講師李兆波表示，年初持續至今的疫情，對於去年下半年起飽受社會事件衝擊的國泰，更是「雪上加霜」，但認為疫情對國泰衝擊，未有2003年沙士及2008年金融海嘯大。



不過李兆波預期，受去年下半年社會事件影響，預計國泰2019年全年將錄得虧損；今年上半年疫情衝擊下運力再大幅削減，預計亦將錄虧損。



李兆波稱，若疫情數月內能出現轉折點，相信國泰下半年在累積的消費需求推動下，能較快復原。



載客量連跌六月



另外國泰公佈，今年一月國泰航空及國泰港龍航空合共載客301萬人次，按年跌3.8%，連跌六個月；乘客運載率亦跌1.3個百分點，至84.7%，以可用座位千米數計算的運力跌0.3%。



期內運載的貨物及郵件合共15.2萬公噸，按年減少8.9%，運載率亦下跌1.4個百分點，至60.2%。以可用貨運噸千米數計算的運力跌3.2%，貨物及郵件收入噸千米數跌5.4%。國泰股價昨日無升跌，收報10.5元；太古則收升0.87%，報75.05元。