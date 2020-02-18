人行MLF放水2000億

劫金行、劫銀行，時有所聞，昨天連超市廁紙也遭匪徒搶劫，真是「一百歲唔死都有新聞」，反映在疫情下，部份市民盲搶口罩、消毒用品、白米和廁紙，出現人搶我又搶的狀況，人為地導致市場供不應求，造成一場盲搶浪潮。 三刀匪搶劫超市五十條共六百卷廁紙，總值約一千七百元，動機如何，是有場所急需廁紙而找人犯案？或有黑市渠道出售牟利？有待警員調查。這宗新聞不但在本港瘋傳，連歐美主要媒體也即時報道，反映香港社會光怪陸離的一面。 不少人搶口罩、消毒用品、廁紙等，人為地扭曲了市場供求平衡，造成缺貨和價格上漲，甚至有藥房乘機抬價，牟取暴利。但市場是有自行調節機制的，需求會刺激供應，近日內地口罩工廠恢復生...

2020-02-18