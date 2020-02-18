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人行MLF放水2000億

2020-02-18 列印
　　人民銀行昨日公佈，開展一年期中期借貸便利（MLF）操作2000億元（人民幣，下同），中標利率為3.15%，較上期3.25%下調10個基點。此次為人行三個月以來，第二次下調MLF操作利率。市場認為，人行此舉正釋放出寬鬆信號以提振經濟，預料2月20日公佈的LPR報價，將會跟隨MLF下調10個基點。　

　　繼逆回購暫停三日後，人行於公開市場進行七天期逆回購操作，中標利率為2.5厘。周一逆回購到期一萬億元，公開市場單日全口徑淨回籠7000億元。

　　東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，昨日有較大量逆回購到期，銀根抽緊。他認為，人行此舉顯示希望維持市場流動性。預計現時寬鬆狀態，會於第二季至第三季維持。
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