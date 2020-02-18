卓悅次股東1.58億入主 將提全購曾升逾六成

本港零售業正值寒冬，化妝品零售巨頭卓悅（653）昨復牌並宣佈「易主」，公司第二大股東兼副主席陳健文，擬以總代價1.58億元，相當於每股作價0.1147元，收購卓悅40.4%股權。交易完成後，陳建文股權由原來約19.5%增至約59.9%。



卓悅公佈，陳健文同意通過自身內部資源及融資的方式，向執行董事及董事局主席葉俊亨收購7192.6萬股股份、向葉俊亨及其配偶鍾佩雲收購共同持有的1674.36萬股股份，及向PRL（由葉氏夫婦全資擁有）收購12.9億股股份，合共為13.78億股份，佔已發行股本約40.4%。陳建文已向交銀證券取得融資。



公告指，交易總代價為1.58億元，即每股作價約0.1147元，較1月31日收市價0.124元，折讓7.5%。收購完成後，陳建文或須以相同的作價0.1147元，向其他股東提出強制性全面收購要約。



另外，陳健文原擁有約6.65億股股份，佔公司已發行股本約19.5%。交易完成後，陳氏將持有約20.43億股股份，股權增加至約59.9%。而葉俊亨及鍾佩雲則持保留股份，分別佔已發行股本約0.1%及1.5%。



公告又稱，陳建文擬維持股份於聯交所的上市地位及主要業務活動，且無意對集團業務作重大變動，無計劃終止任何僱員的僱傭關係，亦無意出售任何業務或資產。



擬維持上市地位



「易主」消息刺激卓悅復牌後高開29%，盤中一度飆高68.5%，至0.209元，後升幅收窄，收報0.141元，仍漲13.71%。市場分析指，賣盤消息刺激價格上漲只是暫時，長期仍受大環境影響而走低，而投資者需留意買主在零售寒冬仍大幅增持的意圖。