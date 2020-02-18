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渤銀申境外上市 傳來港籌156億

2020-02-18 列印
        渣打銀行（2888）為第二大股東的渤海銀行，已經向中證監遞交境外上市申請及相關資料，中證監上周五表示已經接獲申請。該公司早前市傳計劃今年下半年登陸香港上市，並且已經為上市事宜選定牽頭經辦行，最高集資20億美元（折合約156億元）。

目前，中國12家股份制銀行之中，僅有三家銀行未上市，總部位於天津的渤海銀行是其中一家。《上海證券報》引述渤海銀行內部人士表示，籌備在港上市、增資擴股，都是早在計劃之中的，去年開始正式籌備，作為上市銀行更有利於開展業務。
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